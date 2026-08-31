Mekke Anlaşması’nda İstanbul toplantısı: Bakan Fidan’dan kritik açıklamalar!

Mekke Anlaşması'nın ilk toplantısının ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Komite üyeleri olarak ilk toplantıyı yaptık" ifadelerini kullandı.

Bakan Fidan, kurumsal yapı için çalışmaların başladığını belirterek, "Bu anlaşmayla bölgemizde yeni bir güvenlik ve işbirliği mimarisinin tesis edilmesi süreci başlamıştır" dedi.

Dışişleri Bakanı Fidan, "İttifak bölgedeki tüm devletlere açık" ifadelerini kullandı. Fidan, "İttifak, genişlemek üzere kurulmuştur" dedi.

Dışişleri Bakanı Fidan, "Bu ittifakla bölgede giderek daha büyük bir istikrarın oluşacağını, belirsizliğin azalacağını göreceğiz" açıklamasında bulundu.

Bakan Fidan, Netanyahu'nun ciddiye alınmayacak bir biri olduğunu belirterek, "Netanyahu herkese zarar, durdurulmalı" ifadelerini kullandı.

Fidan ek olarak şunları söyledi: İnsanlığın, uluslararası toplumun ve güvenliğin ortak düşmanı haline gelmiş Netanyahu soykırımcısı, ciddiye alınacak bir insan değildir. Uluslararası sistem, Netanyahu tehdidiyle savaşmalıdır."

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Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör