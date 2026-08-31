Mekke Anlaşması’nda yol haritası çizilecek: Üç ülke İstanbul’daki zirvede buluşuyor! Bölgesel güvenlik için kritik adım

Türkiye , Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında kurulan Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi, ilk toplantısını bugün saat 13.00'da İstanbul'da yapacak.

Toplantıya, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, Pakistan Savunma Kuvvetleri Komutanı Mareşal Asım Münir, Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Muhammed Asif, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Selman bin Abdülaziz Al Suud, Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Fayyadh bin Hamed Al Ruwaili'nin katılması ön görülüyor.

GÜNDEMDE HANGİ KONULAR VAR?

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, toplantıda uluslararası güvenlik konularının gündemde yer alacağını belirterek, "Savunma kapasitelerinin geliştirilmesi, üç ülkenin silahlı kuvvetleri arasında birlikte çalışabilirliğin artırılmasının teşvik edilmesi, ortak üretim ile araştırma ve geliştirme dahil savunma sanayii alanındaki iş birliğinin derinleştirilmesi ve terörle mücadelede müşterek çabaların güçlendirilmesi gibi başlıklar değerlendirilecek" bilgisini paylaştı.

Toplantıda ayrıca komitenin belirleyeceği ortak faaliyet alanlarındaki çalışmaları yönlendirecek sekretarya ile diğer ilgili mekanizmaların çerçevesinin çizilmesi ve gelecek dönemde atılacak adımlara ilişkin yol haritasının belirlenmesi planlanıyor.

Kaynaklar, toplantının Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın "bölgede güvenlik, barış ve istikrarın pekiştirilmesini hedefleyen, meselelere iş birliğine dayalı güvenlik anlayışıyla yaklaşan ve çatışma yerine huzur ve refahı önceliklendiren tüm ülkelere önemli fırsatlar sunduğunun" vurgulanmasına imkan sağlayacağını kaydetti.