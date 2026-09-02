Mekke İttifakı ilerledikçe İsrail panikliyor

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması'nın ilk toplantısı önceki gün İstanbul'da gerçekleştirilmesiyle işbirliğini kalıcı bir mekanizmaya dönüştürme süreci başladı. Emin adımlarla ilerleyen ve daha da genişleyeceği yönünde iddialar artarken bu durum İsrail ve Yunanistan basınında endişe yarattı. İsrail'in Maariv gazetesi, toplantıyı "Mekke İttifakı yola çıkıyor: Ülkeler yol haritası çiziyor" başlığıyla duyurdu. Üç ülke arasındaki askeri, siyasi ve savunma sanayisi koordinasyonunu kalıcı hale getirecek mekanizmanın temellerinin atıldığı kaydedildi.

'CANİ NETANYAHU' SÖZLERİ SES GETİRDİ

İsrail'in Kanal 12 televizyonu da haberini "İlk toplantı: İsrail'i endişelendiren bölgesel ittifak yola çıktı" başlığıyla verdi. Yunanistan merkezli Capital ise '6-7 Müslüman ülke Mekke Anlaşması'na katılmaya ilgi duyuyor' ifadelerini kulandı. Afteroffice, anlaşmayı Türkiye'nin bölgesel güvenlik yaklaşımındaki değişimin parçası olarak değerlendirdi. Toplantı sonrası açıklama yapan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, anlaşmayı daha geniş bir bölgesel güvenlik mimarisinin temeli olarak değerlendirdiğini vurgu yapıldı. Dünya basını da ittifakın ilerlemesine dikkat çekti. Fidan'ın "Netanyahu durdurulması gereken bir cani" sözleri geniş yankı buldu.

BÖLGEDE HUZUR İÇİN VAKİT KAYBEDİLMEYECEK

"Bölgesel sahiplenme" stratejisinin ete kemiğe büründüğü Mekke Anlaşması'nın ardından Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan krizlerin barışçıl çözümünü teşvik etmek ve gerilimin düşürülmesi için ortak çabalarını hızlandırdı. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında tesis edilen Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesinin ilk toplantısı önceki gün İstanbul'da üç ülkenin Dışişleri ve Savunma Bakanları ile Genelkurmay Başkanları'nın katılımıyla gerçekleştirildi.

ORTAK TATBİKATLAR YAPILACAK

SABAH'ın edindiği bilgilere göre, kardeşliğe yakışır şekilde pozitif atmosferde gerçekleştirilen toplantıda 3 ülke liderlerinin ortaya koyduğu vizyon kapsamında atılacak adımlar görüşüldü. İttifak ile ilgili konuların takibi, kararların uygulanması ve kurumsallaşma için Genel Sekreterlik kurulması ve işleyişi kararlaştırıldı. İlk Sekreter Pakistan'dan olacak, 3 yıl görev yapacak. Ardından, sırasıyla Suudi Arabistan ve Türkiye'den Genel Sekreterlerin aynı süreyle görev yapması bekleniyor. İlk komite toplantısında, savunma sanayi işbirliği başta olmak üzere orduların birlikte çalışabilirliğini artırmak üzere ortak tatbikatların yapılması masadaydı. Bu tatbikatlarla farklı ordu yapılarına sahip ülkelerin ortak çalışabilirliğini geliştirmek amaçlanıyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör