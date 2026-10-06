Mekke İttifakı kurumsallaşıyor
Riyad'da düzenlenen 'Ortak Savunma İçin Mekke Anlaşması Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi Toplantısı'nın ardından ortak yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, komitenin Türkiye Cumhuriyeti, Suudi Arabistan Krallığı ve Pakistan İslam Cumhuriyeti, Suudi Arabistan'ın karşı karşıya olduğu güvenlik gelişmeleri ve tehditleri ele almak üzere olağanüstü toplandığı belirtildi. Ayrıca, Mekke Savunma İttifakı'nın kurumsal gelişiminin bir parçası olarak komitenin, Pakistan İslam Cumhuriyeti'nden emekli Korgeneral Nauman Mahmood'u üç yıllığına Genel Sekreter olarak atadığı duyuruldu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "Toplantıda sekreteryanın yapısı, yeni genel sekreterin atanması ve onaylanması gibi bazı kurumsallaşmayla ilgili konular görüşüldü. İmza altına alınan Mekke Savunma İttifakı Anlaşması'nın kurumsallaşması için yapılan çok çalışmalar var. Bu çalışmaların sonuna da geldik çok şükür. Hem askeri ve teknik olarak kurumsal olarak neler yapılabilir? Nereye gidiyoruz? Mekke Savunma İttifakı'nda bizim kurumsallaşmamız aslında hem de mevcut şu elimizdeki sorun alanı ile ilgili ne yapılabilir? Onları görüştük. Verimli bir gün oldu" dedi.
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