Mekke İttifakı üyesi ülkeler Tahran’da: Kritik toplantı son erdi! Bölgesel güvenlik ve İsrail vurgusu...
Tahran'da düzenlenen İran ile Mekke İttifakı ülkeleri arasındaki kritik toplantı sona erdi. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai'nin ev sahipliği yaptığı toplantıya, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan heyetleri katıldı. Dörtlü toplantıda bölgesel güvenlik, İsrail’in bölgedeki faaliyetleri ile Filistin ve Lübnan’daki gelişmeler ele alındı.
Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan ve İran heyetleri arasındaki dörtlü toplantı İran'ın başkenti Tahran'da başladı.
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İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai'nin ev sahipliği yaptığı toplantıya, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan heyetleri katıldı.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin katıldığı toplantıda Türkiye'yi MİT Başkanı İbrahim Kalın, Suudi Arabistan'ı Savunma Bakanı Prens Halid bin Selman, Pakistan'ı ise Genelkurmay Başkanı Asım Münir temsil ediyor.
Dörtlü toplantıda bölgesel güvenlik, İsrail'in bölgedeki faaliyetleri ile Filistin ve Lübnan'daki gelişmelerin ele alınacağı belirtildi.
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığının açıklamasında toplantının amacının "Bölgedeki mevcut krizin tarafları arasındaki gerilimi azaltmak ve diyalog ile diplomatik çözümleri teşvik etmek" olduğu belirtildi.
"TOPLANTI BÖLGE İÇ GÜVENLİĞİNİN ŞEKİLLENMESİ İÇİN BAŞLANGIÇ OLABİLİR"
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Tahran'da toplantı öncesi açıklamalarda bulundu.
Bölge ülkelerinin kendi güvenlikleri ve barış için bölgesel güvenlik mekanizmaları oluşturmaya çalıştığını söyleyen Bekayi, Mekke İttifakı üyesi ülkelerin üst düzey isimlerinin Tahran'a gerçekleştireceği ziyarete ilişkin, "Tahran toplantısı, bölge iç güvenliğinin şekillenmesi için başlangıç olabilir." ifadelerini kullandı.
KRİTİK TOPLANTI SONA ERDİ
İran'ın başkenti Tahran'da, Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan ve İran heyetleri arasında bölgesel güvenlik, İsrail'in bölgedeki faaliyetleri ile Filistin ve Lübnan'daki gelişmelerin ele alındığı dörtlü toplantı son erdi.
Dörtlü toplantıda bölgesel güvenlik, İsrail'in bölgedeki faaliyetleri ile Filistin ve Lübnan'daki gelişmeler ele alındı.