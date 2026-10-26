Mekke İttifakı üyesi ülkeler Tahran’da: Kritik toplantı son erdi! Bölgesel güvenlik ve İsrail vurgusu...

Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan ve İran heyetleri arasındaki dörtlü toplantı İran'ın başkenti Tahran'da başladı.

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İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai'nin ev sahipliği yaptığı toplantıya, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan heyetleri katıldı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin katıldığı toplantıda Türkiye'yi MİT Başkanı İbrahim Kalın, Suudi Arabistan'ı Savunma Bakanı Prens Halid bin Selman, Pakistan'ı ise Genelkurmay Başkanı Asım Münir temsil ediyor.

Dörtlü toplantıda bölgesel güvenlik, İsrail'in bölgedeki faaliyetleri ile Filistin ve Lübnan'daki gelişmelerin ele alınacağı belirtildi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığının açıklamasında toplantının amacının "Bölgedeki mevcut krizin tarafları arasındaki gerilimi azaltmak ve diyalog ile diplomatik çözümleri teşvik etmek" olduğu belirtildi.