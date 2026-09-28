Mekke İttifakı'na övgü
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Savunma Anlaşması'nı, Müslümanların birleşmesi adına atılmış bir adım olarak değerlendirdiklerini belirtti. Al Jazeera televizyonuna konuşan Pezeşkiyan "Bu, Müslümanların birleşmesi adına ileriye doğru atılmış olumlu bir adımdır" diye konuştu. ABD ile müzakerelere ilişkin ise Tahran'ın Washington'a güvenmediğini dile getirdi. Yemen'deki Husiler ile Suudi Arabistan arasındaki çatışmalara da değinen Pezeşkiyan, Husilerin eylemlerinin İran'la bağlantılı olmadığını savundu. Pezeşkiyan, Husiler ile Suudi Arabistan arasındaki sorunların diyalog yoluyla çözülmesi çağrısında bulunarak, "Bir kardeş, Müslüman kardeşiyle savaşmamalı" şeklinde konuştu.
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