Mekke İttifakı’nda kritik viraj
Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında 7 Ağustos'ta imzalana bölgesel dengeleri değiştiren Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında bugün kritik bir toplantı yapılacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mekke İttifakı kapsamında tesis edilen Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi'nin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenecek toplantısına iştirak edecek. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, toplantıya Bakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu katılacak. Fidan'ın toplantıda, ittifakın kurumsallaşma sürecine ve bundan sonra atılacak adımlara dair Türkiye'nin görüşlerini paylaşması, Ortadoğu'da barış ve istikrara yönelik tehditlere dair değerlendirmelerde bulunması bekleniyor. Fidan'ın, Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları karşısında Türkiye'nin güçlü dayanışmasını ve desteğini teyit etmesi, kutsal mekanlara yönelik provokasyon amaçlı eylemlerin kabul edilemez olduğunun altını çizmesi de bekleniyor. Komitenin ilk toplantısı Türkiye'nin ev sahipliğinde 31 Ağustos 2026'da İstanbul'da yapılmıştı.