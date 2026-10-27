Mekke İttifakı’ndan Tahran’da kritik zirve

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'dan üst düzey yetkililerin İran'ın başkenti Tahran'da İranlı yetkililerle bir araya geldiği bildirildi. Türkiye'yi MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın temsil ettiği öğrenildi. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, Tahran'daki dörtlü toplantıya ilişkin açıklamada bulundu. Bölge ülkelerinin daha önce işbirliğine başlamaları gerektiğini ve Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'dan Tahran'a gerçekleştirilen ziyaretin ABD'nin tehditlerinin dünya genelinde etkisinin olmadığını gösterdiğini savunan Rızai, "Batı Asya'daki güvenliğin bölge içine dayanması sonucuna vardık.

Her türlü dış müdahale önlenmeli" ifadelerini kullandı. Yapılan görüşmelerde yeni ve olumlu bir atmosfer oluştuğunu dile getiren Rızai, İran ile birlikte söz konusu ülkelerin bölgedeki krizlerden çıkış yolunun dört ülkenin işbirliği ile mümkün olacağına inandığını söyledi. Rızai, İsrail'in Lübnan ve Suriye'nin güneyi ile Gazze ve Batı Şeria'daki saldırılarına son vermesi gerektiğini ifade etti. Suudi Arabistan Kamu Diplomasisinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Raid Krimly, Rızai'nin yanı sıra İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile de görüşeceklerini belirtti. Krimly, ziyaretin, Mekke İttifakı ülkelerinin ABD ile İran arasında süregelen krizde gerilimi düşürme, diyaloğu ve diplomatik çözümleri teşvik etme çabalarının yanı sıra Katar ve Pakistan tarafından yürütülen arabuluculuk girişimlerine verilen desteğin bir parçası olduğunu ifade etti.

96 SAAT İDDİASI

İran'dan "Toplantısı bölge iç güvenliğinin şekillenmesi için başlangıç olabilir" açıklaması geldi. Öte yandan CNN kanalındaki haberde Ortadoğu'daki ABD güçlerinin, Başkan Donald Trump'tan emir almalarının ardından 96 saat içinde İran'a karşı yeni ve potansiyel büyük saldırılar başlatmaya hazır olduğu iddia edildi.



MISIR'DAN ASKER KARARI

MISIR Temsilciler Meclisi, Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi'nin, Suudi Arabistan'a askeri destek sağlamak üzere gerekli eylem ve tedbirleri alma yetkisi verilmesi yönündeki talebini onayladı.



BEDİR'DE İKİ KADEMELİ KARAR MEKANİZMASI

Türkiye, "bölgesel sahiplenme" politikası doğrultusunda işbirliklerini güçlendirmeyi sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta, ortak işbirliğini güçlendirme ve stratejik ortaklıklar geliştirme kararlılığını yansıtan bir adım olarak, Katar'ın başkenti Doha'da Türkiye, Endonezya, Pakistan ve Katar arasında imzalanan Bedir (Dolunay) mutabakatı bu noktada atılan önemli bir adım oldu. Anlaşmaya dair detaylar netleşiyor. Yürütme Kurulu, 4 ülke arasında yürütülecek ortak projeleri belirleyecek. Stratejik Kurul, belirlenen projeleri takvime oturtacak ve onaylayacak. Yakın zamanda teknik askeri eğitim ve araştırma- geliştirme ete kemiğe bürünecek. Betül USTA - ANKARA

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör