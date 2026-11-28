Mekke İttifakı’nın amacı barışa katkı sağlamak
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ortak Savunma için Mekke Anlaşması kapsamında tesis edilen Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesinin İslamabad'da gerçekleştirilen 2. olağan toplantısını değerlendirdi. Anlaşmanın imzalandığı andan itibaren en önemli hedeflerinin, ittifakın kurumsallaşması ve hayata geçmesi olduğunu vurgulayan Fidan, "Burada ülkelerin kendi imkanlarını bir araya getirerek, sadece askeri imkanlarını değil savunma sanayisindeki imkanlarını da bir araya getirerek, daha fazla ortaya güç çıkarması, etki çıkarması ve barışa ve istikrara daha büyük bir katkı sağlaması bu ittifakın en büyük amacı" ifadesini kullandı. Bakan Fidan, bir sonraki komite toplantısının ev sahipliğini Türkiye'nin yapacağını duyurarak, kurumsallaşmayla alakalı sekretarya yapısı, müşterek harekat, kuvvetlerin tahsisi, eğitim, planlama, organizasyon ve uluslararası ilişkiler gibi birçok konu bulunduğuna işaret etti.
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