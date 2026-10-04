Mekke Paktı’na küresel ilgi

Bölgesel güvenlik dengeleri ve küresel ittifaklar açısından kritik bir adım olarak değerlendirilen Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında 7 Ağustos'ta imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması genişliyor. İslamabad'da düzenlediği basın toplantısında konuşan Pakistan Dışişleri Bakanı Ishaq Dar, Mekke İttifakı'na ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Paktın genişletilip genişletilmeyeceğine ilişkin soru üzerine Dar, "En az altıdan fazla ülke, savunma niteliğindeki Mekke Paktı'na katılmak istiyor" dedi. Ancak Bakan Dar, ülkelerin isimlerini paylaşmadı. Daha önce basına yansıyan iddialarda birçok ülkenin ittifaka katılmak istediği belirtilmişti. Suriye, Mısır ve Bangladeş gibi ülkelerin isimleri geçmişti.

KOMİTE RİYAD'DA TOPLANACAK

NATO'nun 5'inci maddesine atıfta bulunan Dar, Mekke Anlaşması kapsamında 3 ülkeden birine yönelik olası saldırının tüm ülkelere yönelik kabul edileceğini belirtti. Bakan Dar, anlaşma çerçevesinde Suudi Arabistan'daki son durumu değerlendirmek üzere gelecek hafta olağanüstü bir toplantı düzenleneceğini ifade ederek, "Suudi Arabistan'ı savunmakla yükümlüyüz" dedi. Suudi Arabistan'a yönelik Husi saldırılarının sürdüğü bir dönemde konuşan Dar, üç ülkenin genelkurmay başkanlarının 25 Eylül'de Riyad'da özel bir toplantı gerçekleştirdiğini, dışişleri bakanlarının ise 24 Eylül'de New York'ta bir araya geldiğini aktardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif tarafından imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması, taraflardan birine yönelik saldırının tüm taraflara yapılmış sayılmasını öngörüyor. Anlaşma, barışçı işbirliği vizyonunu paylaşan tüm aktörlerin katılımını mümkün kılıyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör