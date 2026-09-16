Mekke’de kırmızı alarm

Yemen'in batı kıyısında son günlerde şiddetlenen çatışmalar ve İran destekli Husilerin Babülmendep Boğazı'na yakın bölgelere ilerlemesi sürüyor. Suudi Arabistan'da dün Mekke, Cidde ve Taif kentlerinin de olduğu çok sayıda bölgede erken uyarı sistemleri devreye alınarak halka güvenli yerlere gitme çağrısında bulunuldu. Vatandaşlara olası tehlikelere karşı dikkatli olmaları, yetkililerin talimatlarına uymaları ve kalabalık oluşturmaktan kaçınmaları çağrısında bulunuldu. Ayrıca herhangi bir olay anında görüntü kaydı yapmamaları istendi. Açıklamada, uyarının hangi tehlikeye ilişkin olduğuna ve söz konusu riskin kaynağına dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Arapça Gözyaşı Kapısı demek olan Babülmendep Boğazı, küresel petrol ticaretinde Hürmüz Boğazı gibi kilit bir önemde. Hint Okyanusu ve Aden Körfezi'nden gelen gemiler Süveyş Kanalı'na ulaşmak için bu boğazdan geçmek zorunda. Husilerin burayı kontrol altına almasının küresel petrol krizini daha da derinleştirmesinden endişe ediliyor. Öte yandan Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi, Yemen'de çatışmalar nedeniyle eylül ayının başından bu yana 125 bin kişinin yerinden edildiğini açıkladı. 137 bini aşkın çocuğun okula gidemediği bildirildi.





ABD HAVA DESTEĞİ GELMEDİ

ABD'DE yayın yapan New York Times gazetesinin haberine göre Riyad yönetiminin Washington'dan Husilere karşı istediği hava desteğini alamadı. İsrail merkezli Jerusalem Post gazetesinin haberine göre ise Suudi Arabistan'a Tel Aviv yönetiminden istihbarat desteği sağlanıyor. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın dün Kahire'de Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es- Sisi ile bir araya geldiği açıklandı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör