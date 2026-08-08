Mekke’de tarihi anlaşmanın coşkusu: Suudi Arabistan gökdelenleri Türk bayrağına büründü

Suudi Arabistan'ın resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, ülkenin çeşitli bölgelerindeki öne çıkan simge yapılar ve gökdelenlere "Mekke Ortak Savunma Anlaşması"nın imzalanması dolayısıyla düzenlenen kutlamalar kapsamında Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan bayraklarının renkleri yansıtıldı.

Bu görsel gösterinin Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan arasındaki köklü tarihi bağları ve güçlü ilişkileri simgelediği, üç ülkenin ortak stratejik çıkarlarına ve yakın savunma iş birliğine vurgu yaptığı belirtildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, dün Mekke'de ülkeleri arasındaki "Ortak Savunma Anlaşması"na imza atmıştı.