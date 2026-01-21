Meksika 37 kartel üyesini ABD’ye teslim etti

Meksika Güvenlik Bakanı Omar Garcia Harfuch, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD'ye teslim edilen kişilerin ülkenin güvenliği açısından ciddi tehdit oluşturduğunu belirtti.

7 ASKERİ UÇAKLA 6 FARKLI KENTE SEVK EDİLDİLER

Garcia Harfuch, suç örgütü üyelerinin 7 farklı askeri hava aracıyla Washington, Houston, New York, Pensilvanya, San Antonio ve San Diego kentlerine gönderildiğini belirtti.

Garcia Harfuch, teslim edilen kişiler hakkında idam cezası talep edilmeyeceğine dair ABD'den güvence alındığını açıkladı. Bu sevkiyatla birlikte, ABD Başkanı Donald Trump'ın ikinci başkanlık döneminde ABD'ye gönderilen "ağır suçlu" sayısının 92'ye yükseldiği bildirildi.

ABD'ye gönderilen kişiler arasında terör örgütüne destek sağladığı gerekçesiyle ABD'de yargılanan ilk Meksika vatandaşı olacak Maria Del Rosario Navarro Sanchez ile "Sinaloa Karteli", "Los Beltran Leyva Karteli", "Jalisco Yeni Nesil Karteli", "Kuzeydoğu Karteli" isimli uyuşturucu karteli ve suç örgütlerinin üyeleri de yer alıyor.