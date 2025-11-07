Meksika açıklarında 5,6 büyüklüğünde deprem

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) tarafından yapılan açıklamaya göre, depremin merkez üssü, Baja California Sur eyaletindeki Santa Rosalia kasabasının 75 kilometre kuzeydoğusu olarak belirlendi.

Yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem sonrası tsunami uyarısı yapılmadı.

CAN VE MAL KAYBI YOK

İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı.