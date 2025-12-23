Meksika donanmasına ait uçak ABD açıklarında denize çakıldı: 5 ölü
Meksika donanmasına ait bir uçak ABD'nin Texas eyaleti açıklarında düştü. Kaza sonucu 5 kişi can verdi.
Meksika'nın Yucatan eyaletindeki Merida'dan tıbbi görev için 8 kişiyle havalanan donanmaya ait bir uçak, ABD'ni Texas eyaletine bağlı Galveston şehri kıyılarında düştü.
Meksika donanmasından yapılan açıklamada, uçakta 4 donanma subayı ve biri çocuk 4 sivilin bulunduğu, 5'inin hayatını kaybettiği, 2'sinin kurtarıldığı, 1 kişinin ise arandığı ifade edildi.
İNSANİ YARDIM GÖREVİ YÜRÜTÜYORDU
Uçağın Meksikalı bir vakıfla iş birliği içinde insani yardım amaçlı tıbbi nakil görevi yürüttüğü, kazanın Galveston'a iniş sırasında meydana geldiği aktarıldı.
Kazanın nedeni henüz bilinmiyor.