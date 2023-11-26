Meksika duvarı yine gündemde

ABD'de gelecek yıl yapılacak seçimler için başlayan maratonda yasadışı göçün engellenmesi önemli konulardan biri. Başkan Joe Biden'ın Meksika sınırındaki tartışmalı duvar projesinin geçen ay devam ettirileceğini duyurması büyük tartışma yarattı. Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 2019'da başlattığı proje kapsamında, Meksika sınırından yasadışı girişlerin önlenmesi amacıyla yaklaşık 720 kilometrelik duvar örülmüştü. Biden ise Trump'a karşı yürüttüğü seçim kampanyasında duvara karşı çıkarak "1 metre bile ördürmem" demişti.