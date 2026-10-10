Meksika kartellerinin Ukrayna'da savaştığı ortaya çıktı
Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Ukrayna'da görevlendirildiklerini ve kartel üyesi olduklarını öne süren silahlı iki kişinin sosyal medyada paylaşılan görüntüsüyle ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Sheinbaum, videonun Meksika Güvenlik Kabinesinin toplantısı sırasında gösterildiğini, yetkililerin videonun gerçek olduğunun tespiti halinde "Avrupa'daki silahlı çatışmaya nasıl karıştıklarını" ortaya çıkarmaya çalışacaklarını ifade etti. Bu hafta sosyal medyada paylaşılan kısa videoda kendilerini Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) ve Sinaloa Karteli'nin kolu "La Chapiza"nın üyeleri olarak tanıtan askeri teçhizatlı iki kişi görüntülenmişti. Öte yandan Rus teknoloji ve yapay zeka devi Yandex, Kaluga bölgesindeki veri merkezinin insansız hava aracı saldırısı sonucu ağır hasar aldığını ve bazı hizmetlerde aksamalar yaşanabileceğini duyurdu.
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