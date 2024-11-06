Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Meksika sınırında seçim hareketliliği: Sonuçlar açıklanmadan harekete geçtiler
Giriş Tarihi: 6.11.2024 08:35

Meksika sınırında seçim hareketliliği: Sonuçlar açıklanmadan harekete geçtiler

ABD’de gerçekleşen başkanlık seçimleri nedeniyle Meksika sınırında hareketlilik yaşanıyor. Binlerce göçmen Trump’ın kazanma ihtimaline karşın ülkeye giriş yapmak için hızlıca yola koyuldu.

AA
Meksika sınırında seçim hareketliliği: Sonuçlar açıklanmadan harekete geçtiler

Meksika basınına göre, ülkenin güneyindeki Chiapas eyaletine bağlı Tapachula'dan yürüyüşe geçen binlerce göçmen, ABD'nin yeni başkanı göreve başlamadan sınırı geçmek istiyor.

Göç gözlemcisi Luis Rey Garcia, basına yaptığı açıklamada, yaklaşık 2 bin 500 göçmenin ABD sınırına varmak amacıyla yola koyulduğunu, bu sayının artabileceğini belirtti.

Göçmenlerin çoğunluğunun Çin, Peru, Ekvador, Venezuela, Kolombiya, Honduras, El Salvador, Guatemala ve Haiti uyruklu olduğu kaydedildi.

TRUMP'IN KAZANMASINDAN KORKUYORLAR

İspanyol EFE ajansına açıklama yapan Venezuelalı göçmen Ehison Diaz, ABD Başkan adayı Donald Trump'ın seçimi kazanma olasılığına işaret ederek, "Tapachula'yı terk edenlerin çoğu Trump'ın kazanabileceği korkusuyla yola çıktı. Eğer Trump kazanırsa ABD'ye giriş hayallerimiz tümden sona erebilir." diye konuştu.

Honduraslı göçmen Nelson Mejia da ABD'de yeni başkan göreve başlamadan sınırı geçmek istediklerini vurgulayarak, Meksikalı yetkililerden kendilerine engel olmamasını istedi.

Uluslararası Kurtarma Komitesi'ne (IRC) göre, Meksika'ya ocak ila temmuz aylarında 700 binden fazla göçmen giriş yaptı.

Orta Amerika ülkelerinden yola çıkan çok sayıda göçmen, Guatemala ve Meksika üzerinden ABD'ye ulaşmaya çalışıyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Meksika sınırında seçim hareketliliği: Sonuçlar açıklanmadan harekete geçtiler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA