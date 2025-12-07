Meksika'da araç infilak etti! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Meksika'nın batısındaki Michoacan eyaletinde polis karakolunun önünde bir araç infilak etti. Patlama sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği 4 kişinin yaralandığı bildirildi.
Ulusal basında yer alan habere göre, Michoacan eyaletine bağlı Coahuayana kasabasında, Ignacio Lopez Rayon Caddesi'ndeki polis karakolunun önünde henüz bilinmeyen nedenle bir araç infilak etti.
5 ÖLÜ, 4 YARALI
Patlamada araçta bulunan 2 kişinin yanı sıra polis karakolunda görevli 3 personelin yaşamını yitirdiği, bazıları ağır olmak üzere 4 kişinin yaralandığı öğrenildi.
GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Polis yetkilileri, aracın patlayıcı madde taşıyıp taşımadığının belirlenmesi amacıyla geniş çaplı soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Basında yer alan ilk değerlendirmelere göre, patlayan aracın kimyasal madde yüklü olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.