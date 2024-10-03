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Giriş Tarihi: 3.10.2024 10:50

Meksika’da askerler göçmenlere ateş etti: Ölü ve yaralılar var

Meksika’da askerler, göçmenleri taşıyan kamyonete ateş açtı. Olay sonrası birçok göçmen öldü veya yaralandı.

AA
Meksika’da askerler göçmenlere ateş etti: Ölü ve yaralılar var

Meksika Savunma Bakanlığı, Guatemala sınırındaki Chiapas eyaletinde Mısır, Nepal, Küba, Hindistan ve Pakistan uyruklu 33 düzensiz göçmeni taşıyan kamyonete ateş açılmasına ilişkin açıklama yaptı.

Silah sesleri duyan 2 Meksika askerinin kamyonete ateş ettiği belirtilen açıklamada, olayda 6 göçmenin öldüğü, 10 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü aktaran yetkililer, ateş açan 2 askerin görevden alındığını açıkladı.

Yetkililer, kamyonette silah bulunup bulunmadığıyla ilgili açıklama yapmadı.

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Meksika’da askerler göçmenlere ateş etti: Ölü ve yaralılar var
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