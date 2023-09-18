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Giriş Tarihi: 18.9.2023 07:15

Meksika'da bara düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi öldü

Meksika'nın Jalisco eyaletinde silahlı kişilerin bara düzenlediği saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti.

AA
Meksika’da bara düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi öldü

Jalisco Eyalet Savcılığından yapılan açıklamada, Teocaltiche kasabasında, kimliği belirsiz kişilerin bir bara silahlı saldırıda bulunduğu belirtildi. Saldırıda 6 kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirilen açıklamada, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Saldırının çeteler arasındaki hesaplaşmadan kaynaklandığı tahmin ediliyor. Jalisco eyaletinde faaliyet gösteren "Jalisco Yeni Nesil" uyuşturucu karteli, ülkenin en güçlü organize suç örgütleri arasında bulunuyor.

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Meksika'da bara düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi öldü
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