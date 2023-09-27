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Giriş Tarihi: 27.9.2023 08:52 Son Güncelleme: 27.9.2023 10:00

Meksika'da belediye başkanı çete tarafından kaçırıldı!

Meksika'da yeni nesil Jalisco karteli tarafından zorla alıkonulduğu iddia edilen Cotija kentinin belediye başkanı Yolanda Sanchez'in serbest bırakıldığı bildirildi.

AA
Meksika’da belediye başkanı çete tarafından kaçırıldı!

Ulusal Saray'daki günlük basın toplantısında konuşan Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, organize suç örgütü tarafından kaçırıldığı öne sürülen belediye başkanının özgürlüğüne kavuştuğunu teyit etti.

Lopez Obrador, "Bugün saat 05.00'te Kamu Güvenliği Bakanı, belediye başkanının kurtarılması için ulusal muhafızdan destek talebinde bulundu. Sonrasında aldığımız habere göre başkanın serbest bırakıldığı doğrulandı." ifadesini kullandı.

Sanchez'in 23 Eylül'de alışveriş merkezinden ayrıldığı esnada bir araca zorla bindirilerek kaçırıldığı duyurulmuştu.

Ülkenin en tehlikeli uyuşturucu karteli olarak bilinen Jalisco çetesinin Sanchez'i bir süredir tehdit ettiği yerel medyaya yansımıştı.

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Meksika'da belediye başkanı çete tarafından kaçırıldı!
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