Meksika’da belediye başkanına suikast: 2 üst düzey yetkili hayatını kaybetti
Meksika'nın başkenti Meksiko'da kanlı bir saldırı gerçekleşti. Motosikletli bir kişi, Belediye Başkanı Clara Brugada'nın ekibini hedef alarak Ximena Guzman ile danışmanı Jose Munoz’u arabanın içindeyken öldürdü.
Meksikalı yetkililerin açıklamasına göre, Meksiko Belediye Başkanı Clara Brugada'nın özel sekreteri Ximena Guzman ile danışmanı Jose Munoz, Meksiko'daki Calzada de Tlalpan ile Napoleon caddelerinin kesiştiği noktada araçlarının içinde bulundukları sırada motosikletli bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.
Sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen Guzman ve Munoz olay yerinde yaşamını yitirdi.
"HÜKÜMETİN DESTEĞİ TAMDIR"
Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Ulusal Saray'daki günlük basın toplantısında olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Ne yazık ki Ximena Guzman ve Jose Munoz silahlı bir saldırıda hayatını kaybetti." dedi.
Sheinbaum, saldırganların bulunması için Güvenlik ve Vatandaşları Koruma Sekreteri (SSPC) Omar Garcia Harfuch'a talimat verdiğini belirterek, "Bu olayın sorumluları cezasız kalmayacak ve adalet önünde hesap verecek. Soruşturma ayrıntılı şekilde yürütülecek, hükümetin desteği tamdır." şeklinde konuştu.