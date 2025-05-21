Meksika’da belediye başkanına suikast: 2 üst düzey yetkili hayatını kaybetti

Meksika'nın başkenti Meksiko'da kanlı bir saldırı gerçekleşti. Motosikletli bir kişi, Belediye Başkanı Clara Brugada'nın ekibini hedef alarak Ximena Guzman ile danışmanı Jose Munoz’u arabanın içindeyken öldürdü.

Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2025 09:15 Son Güncelleme: 21 Mayıs 2025 09:21

Meksikalı yetkililerin açıklamasına göre, Meksiko Belediye Başkanı Clara Brugada'nın özel sekreteri Ximena Guzman ile danışmanı Jose Munoz, Meksiko'daki Calzada de Tlalpan ile Napoleon caddelerinin kesiştiği noktada araçlarının içinde bulundukları sırada motosikletli bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen Guzman ve Munoz olay yerinde yaşamını yitirdi.

"HÜKÜMETİN DESTEĞİ TAMDIR" Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Ulusal Saray'daki günlük basın toplantısında olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Ne yazık ki Ximena Guzman ve Jose Munoz silahlı bir saldırıda hayatını kaybetti." dedi.