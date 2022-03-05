Meksika’da bir gazeteci daha cinayet kurbanı

Meksika
'nin kuzeyindeki Zacatecas eyaletinde, bir gazeteci silahlı saldırı sonucu yaşamını kaybetti. Özel bir dergide gazeteci olarak çalışan Juan Carlos Muniz
, eyalete bağlı Fresnillo kentindeki silahlı saldırıda öldürüldü. Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador
'un sözcüsü Jesus Ramirez
, Twitter'daki açıklamasında, suçun cezasız kalmayacağını vurgulayarak "Cinayet, kapsamlı bir şekilde soruşturulacak, cezasız kalmayacak. Ailesine, arkadaşlarına ve meslektaşlarına en derin taziyelerimizi sunuyoruz" ifadesini kullandı. Gazetecinin meslektaşları da ortak bir açıklama yayımlayarak "Meslektaşımızın ve arkadaşımızın korkakça öldürülmesi, gazetecilik camiasında bulunan herkesi şoka uğrattı" denildi. Zacatecas Savcılığı'ndan yapılan değerlendirmede, tehdit altındaki gazetecilerin korunması için hükümet yetkilileriyle temas halinde olunduğu bildirildi. Meksika'da, Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Örgütü'ne göre 2000'den bu yana öldürülen gazeteci sayısı 150'yi geçti. DIŞ HABERLER