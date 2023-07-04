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Giriş Tarihi: 4.7.2023 07:38

Meksika'da bulunan 8 gencin cenazesi ailelerine teslim edildi

Meksika'da bir evde ölü bulunan 8 gencin cenazesi, kimlik tespitinin ardından ailelerine teslim edildi.

AA
Meksika’da bulunan 8 gencin cenazesi ailelerine teslim edildi

Meksika basınında çıkan habere göre, Jalisco eyaletindeki Jalisciense Adli Bilimler Enstitüsü'nde bir araya gelen aileler, çocuklarının cesetlerini yetkililerden teslim aldı.

Gözyaşlarını tutamayan aileler, çocuklarının ölümünden sorumlu olanların bir an önce bulunmasını istedi.

Çağrı merkezinde çalışan 8 genç için 22 Mayıs'ta kayıp ilanı verilmesinin ardından cesetleri, 30 Mayıs'ta Guadalajara'nın Zapopan kentindeki bir evde bulunmuştu.

Yapılan inceleme ve teşhislerden sonra cesetlerin ortadan kaybolan gençlere ait olduğu 6 Haziran'da tespit edilmişti. Olayla ilgili kapsamlı soruşturma başlatan savcılık, henüz sonuç alamadı.

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Meksika'da bulunan 8 gencin cenazesi ailelerine teslim edildi
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