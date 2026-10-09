Meksika'da cezaevinde ayaklanma: 10 ölü, 16 yaralı

Meksika'da şiddet olaylarının yoğun olduğu Sinaloa eyaletindeki bir cezaevinde çıkan ayaklanmada 9 mahkum ve 1 ziyaretçi hayatını kaybetti, 16 mahkum yaralandı. Cezaevinin şimdilik kontrol altına alındığı ifade edildi.

Meksika’da cezaevinde ayaklanma: 10 ölü, 16 yaralı
İHA İHA
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Meksika'nın Sinaloa eyaletine bağlı Mazatlan kentindeki El Castillo Cezaevinde ziyaret saatinde ayaklanma çıktı.

CEZAEVİ KONTROL ALTINA ALINDI

Sinaloa Kamu Güvenliği Ofisinden yapılan açıklamada, 9 mahkum ve 1 ziyaretçinin hayatını kaybettiği, 16 mahkumun da yaralandığı ifade edildi. Savcılığın olayın nedenini araştıracağı, bin 800 mahkumun bulunduğu cezaevindeki durumun şu anda kontrol altında olduğu aktarıldı. Olayın ardından ordu, Ulusal Muhafızlar ve güvenlik güçlerinin düzeni sağlamak için cezaevine girdi. Yerel medya, ayaklanma sırasında mahkumların ateşli silah kullandığını aktardı.

Olayla ilgili daha fazla ayrıntı paylaşılmadı.

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Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör
#MEKSİKA

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