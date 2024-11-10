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Giriş Tarihi: 10.11.2024 13:15

Meksika’da dehşet verici olay: Bar saldırısında 10 kişi öldü

Meksika’da sıklıkla silahlı çatışmalar yaşanıyor. Bu kez de ülkenin merkezindeki Santiago de Queretaro kentinde bir grup saldırgan bara ateş açtı. Olayda 10 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.

İHA
Meksika’da dehşet verici olay: Bar saldırısında 10 kişi öldü

Kuzey Amerika ülkesi Meksika'da sıkça yaşanan silahlı saldırılara bir yenisi daha eklendi. Ülkenin merkezindeki Queretaro eyaletinin başkenti Santiago de Queretaro'da bir bara kamyonetle yanaşan saldırganlar, içeriye girerek ateş açtı. Los Cantaritos barında gerçekleşen saldırıda 10 kişi hayatını kaybederken, en az 7 kişi de yaralandı.

Queretaro Güvenlik Departmanı Şefi Juan Luis Ferrusca yaptığı açıklamada, "Acil servis ekipleri olay yerine ulaştı ve uzun namlulu silahlı en az 4 kişinin bir kamyonete bindiğini doğruladı" dedi. Bir şüphelinin gözaltına alındığını belirten Ferrusca, saldırıda kullanılan aracın terk edilmiş ve ateşe verilmiş halde bulunduğunu söyledi.

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Meksika’da dehşet verici olay: Bar saldırısında 10 kişi öldü
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