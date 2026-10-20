Meksika’da doğa felaketi can aldı: 10 ölü

Eyalet sivil savunma kurumundan yapılan açıklamalara göre, hafta sonundan itibaren hızı saatte 100 kilometreyi aşan fırtına ile şiddetli yağış eyaletin güney bölgelerinde ağır yıkıma yol açtı.

ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

Eyalette acil durum ilan edilirken, afet bölgesinde mahsur kalan yüzlerce kişi ordu ve deniz kuvvetlerinin katıldığı operasyonlarla tahliye edildi.

Riskli bölgelerde yaşayanların tahliyesi ve yardım operasyonlarının sürdüğü Veracruz'un güneyinde yeni şiddetli yağışlar beklendiği yönündeki tahminler nedeniyle alarm durumu sürüyor.

Veracruz Eyaleti Valisi Nahle Garcia, yerel basına yaptığı açıklamada, eyalet genelinde sığınma merkezlerinin açıldığını belirterek, "Tam olarak önlemek istediğimiz şey, bu can kayıplarıdır. Risk altındaki tüm vatandaşlarımızın bir an önce sığınaklara gitmesini istiyoruz." çağrısında bulundu.

Yağış dalgasının devam edeceğinin altını çizen Nahle Garcia, "Halkımızdan tedbirleri en üst seviyede tutmalarını rica ediyoruz. Gereksiz yere dışarı çıkmaktan kaçının; riskli alanlarda bulunuyorsanız vakit kaybetmeden sığınma merkezlerine başvurun." diye konuştu.