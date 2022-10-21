Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Meksika’da doğum günü partisine silahlı saldırı: 6 ölü, 7 yaralı
Giriş Tarihi: 21.10.2022 22:38

Meksika’da doğum günü partisine silahlı saldırı: 6 ölü, 7 yaralı

İHA
Meksika’da doğum günü partisine silahlı saldırı: 6 ölü, 7 yaralı

Meksika’da düzenlenen doğum günü partisine yapılan silahlı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Meksika'nın Nuevo Leon eyaletinin başkenti Monterrey şehrinde yaşanan olayda, bir otoparkta yapılan doğum günü partisine bir grup silahlı kişi tarafından saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu partide bulunan 6 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin ise yaralandığı açıklanırken ölenler arasında eski bir emniyet müdürünün de bulunduğu bildirildi.

3 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Yaralılar hastaneye kaldırırken, 3 kişinin durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Saldırı sırasında partide bulunanlardan bazılarının otoparktaki araçların arkasına saklanarak kurtuldukları, saldırganların ise olay sonrası 3 araçla bölgeden uzaklaştıkları öğrenildi.

POLİS OPERASYON BAŞLATTI

Eyalet polisi ve Sivil Muhafızlar bölgeyi kordon altına alarak olay yerinde inceleme başlatırken, saldırganların yakalanması için helikopter destekli geniş çaplı bir operasyon başlatıldı. Nuevo Leon Eyaleti Başsavcılığı olayla ilgili soruşturmanın yürütüldüğünü ve saldırganların yakalanması için gerekenin yapılacağını bildirdi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Meksika’da doğum günü partisine silahlı saldırı: 6 ölü, 7 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA