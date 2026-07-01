Meksika’da Dünya Kupası kutlamaları faciaya dönüştü: 3 kişi nefessiz kalarak can verdi
2026 FIFA Dünya Kupası’nda Meksika'nın Ekvador’a karşı zaferinin ardından ülkede yapılan kutlamalar sırasında 3 kişi nefessiz kalarak yaşamını yitirdi.
BBC'nin haberine göre, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Meksika'nın Ekvador milli takımına karşı 2-0'lık galibiyetinin ardından başkent Mexico City'de kutlamalar yapıldı.
Kent yönetiminden yapılan açıklamaya göre, 1 milyondan fazla kişi kutlama için sokaklara çıktı.
Kutlamalarda, 19 ve 48 yaşlarındaki 2 kadın ile 44 yaşındaki bir erkek nefessiz kalarak hayatını kaybetti.
Mexico City Belediye Başkanı Clara Brugada yaptığı yazılı açıklamada, taraftarları kutlamalarda "sorumluluk, dikkat ve empati" içinde hareket etmeye çağırdı.