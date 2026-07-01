Meksika’da Dünya Kupası kutlamaları faciaya dönüştü: 3 kişi nefessiz kalarak can verdi

BBC'nin haberine göre, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Meksika'nın Ekvador milli takımına karşı 2-0'lık galibiyetinin ardından başkent Mexico City'de kutlamalar yapıldı.

Kent yönetiminden yapılan açıklamaya göre, 1 milyondan fazla kişi kutlama için sokaklara çıktı.