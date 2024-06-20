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Giriş Tarihi: 20.6.2024 12:00

Meksika'da etkili olan Alberto kasırgasında 3 kişi öldü

Meksika’nın Körfez kıyılarında etkili olan Alberto tropikal fırtınasında 3 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Ulusal Su Komisyonu (CONAGUA) nehir sularının yükselmesi, toprak kayması ve sel ihtimaline karşı bölge halkına “dikkatli olun” uyarısında bulundu.

İHA
Meksika’da etkili olan Alberto kasırgasında 3 kişi öldü

Meksika'nın Körfez kıyılarını Alberto tropikal fırtınası vurdu. Atlantik kasırga mevsiminin ilk fırtınası olan Alberto tropikal fırtınası, Meksika'nın kuzeydoğundaki ABD sınırına yakın bölgelerinde şiddetli yağışlara neden oldu.

FIRTINA ETKİSİNİ ARTIRABİLİR

ABD Ulusal Kasırga Merkezi'ne göre (NHC), Meksika'nın 217 km doğusundaki Tampico limanında etkili olan tropikal fırtınada rüzgarın saatteki hızı 80 kilometreye ulaştı. NHC açıklamasında, fırtınanın etkisini arttırabileceği uyarısında bulundu.

15 YAŞINDAKİ BİR ÇOCUK NEHİRDE BOĞULDU

Nuevo Leon Valisi Samuel Garcia, Alberto fırtınasının neden olduğu şiddetli yağış ve sellerde 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Acil durum ekipleri, kentinde 15 yaşında bir kişinin ülkenin en büyük üçüncü şehri olan ve Nuevo Leon eyaletine bağlı Monterrey kenti dışında bir nehir akıntısına kapılarak hayatını kaybettiğini bildirdi.

ULUSAL SU KOMİSYONU UYARDI

Alberto tropikal fırtınanın ilerleyen saatlerde ABD'nin Texas eyaletinin güneyindeki Meksika'nın Tamaulipas eyaletinde etkili olması bekleniyor. Fırtına nedeniyle bölgede şiddetli yağış ve rüzgarın yanı sıra sel bekleniyor. Ulusal Su Komisyonu (CONAGUA) nehir sularının yükselmesi, toprak kayması ve sel ihtimaline karşı bölge halkına "dikkatli olun" uyarısında bulundu.

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Meksika'da etkili olan Alberto kasırgasında 3 kişi öldü
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