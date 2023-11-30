Meksika’da eyalet meclisini basan göstericiler salona sis bombası attı

Nuevo Leon eyalet meclisinde Haziran 2024'teki başkanlık seçimine aday olmak için izne ayrılan Vali Samuel Garcia'nın yerine geçici vali ataması yapıldı.

Bu sırada, Garcia'nın yerine üyesi olduğu Yurttaş Hareketi Partisinden birinin atanması talebinin yerine getirilmemesine tepki gösteren protestocular kapıları kırarak salona girdi.

Aleyhte slogan atan göstericiler, meclise sis bombası attı.

Meclis yetkilileri "Oturum sırasında yürütülen süreçten memnun olmayan kişiler, süreci engellemek için meclise girdi." açıklamasını yaptı.

Açıklamada, göstericilerin güvenlik personeline ve danışmanlara saldırdığı belirtildi.