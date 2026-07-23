Meksika’da gazeteciye suikast: Restoranda vurularak öldürüldü
Gazeteci Francisco Alejandro Leyva, Meksika’nın Oaxaca eyaletinde kahvaltı yaptığı sırada silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti.
Yerel polisin açıklamasına göre, gazeteci Francisco Alejandro Leyva, Oaxaca eyaletinin başkentine bağlı San Pablo Etla kasabasındaki restoranda kahvaltı yaptığı sırada silahlı saldırıya uğradı.
Saldırıda gazeteci Leyva olay yerinde yaşamını yitirirken, bir kadın da yaralandı.
Oaxaca Valisi Salomon Jara, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada cinayeti kınadı.
Jara, eyalet savcılığına soruşturmanın ifade özgürlüğüne karşı işlenen suçlardan sorumlu federal makamlarla koordinasyon içinde yürütülmesi talimatını verdiğini belirtti.
BU YIL SUİKASTA UĞRAYAN YEDİNCİ GAZETECİ OLDU
Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütünün verilerine göre, Leyva, Meksika'da 2026 yılında suikasta kurban giden yedinci gazeteci oldu.
Leyva'nın Facebook'taki haber sayfasında yaptığı son paylaşımda, yerel yetkililerin de katıldığı Guelaguetza Festivali'nin organizasyonuna yönelik eleştirilere yer verildi.