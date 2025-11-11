Meksika’da kan donduran keşif: Gizli mezarlıkta 16 ceset bulundu
Meksika’nın Quintana Roo eyaletinde gizli mezar alanı olarak kullanılan bir ev keşfedildi. Olay yerinde 16 ceset bulundu.
Meksika'nın güneydoğusunda yer alan Cancun kenti yakınlarındaki Leona Vicario kasabasında gizli mezar alanı olarak kullanılan bir mülkün keşfedildiği ve şimdiye kadar en az 16 kişinin kalıntılarının bulunduğu kaydedildi.
Eyalet başsavcılığından yapılan açıklamada, bulunan cesetlerin henüz kimliklerinin tespit edilemediği ve ceset sayısının artabileceği belirtildi.