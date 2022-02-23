Meksika’da kaos! Göçmenler taş ve sopayla saldırdı...

Göçmenler polise ve göçmen bürosu görevlilerine taş ve sopalar fırlattı, çatışmada herhangi bir yaralanma olup olmadığı konusunda resmi açıklama yapılmadı.

Meksika, son yıllarda çok sayıda sığınma talebi alıyor.

Çoğunlukla Orta Amerika ülkelerinden yola çıkan çok sayıda düzensiz göçmenin bir kısmı Meksika'da kalmayı uygun bir seçenek olarak görürken, bazıları ise Meksika üzerinden ABD'ye ulaşmaya çalışıyor.