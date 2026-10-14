Meksika’da kasırga ve sel felaketi: 6 ölü, 5 kayıp

ABD Ulusal Kasırga Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Simon Kasırgası kategori 1 seviyesindeyken güçlenerek Meksika'nın Nayarit ve Sinaloa eyaletlerinde şiddetli yağışlara yol açtı.

Meksikalı yetkililer, nehirlerde su seviyesinin yükselmesi ve sel baskınlarına karşı teyakkuza geçti.

Hem Simon Kasırgası hem de Rachel Tropikal Fırtınası'nın etkilerinin görüldüğü Guerrero bölgesi ile Baja California eyaletinin Ensenada kentinde meydana gelen şiddetli yağış ve toprak kaymaları sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi kayboldu.