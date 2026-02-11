Meksika’da korkunç olay: Çete üyesi zannedilerek kaçırıldılar! Cansız bedenlerine ulaşıldı

Meksika'da 23 Ocak'ta kimliği belirsiz silahlı kişiler, çete üyesi sandıkları 10 madenciyi kaçırmıştı.

Ulusal basında çıkan habere göre, Meksika'nın kuzeybatısındaki Sinaloa eyaletinde kaçırılan 10 madenciden 5'inin cesedi, Concordia kasabasındaki gizli bir mezarda bulundu.

Kamu Güvenliği ve Vatandaş Koruma Bakanı (SSPC) Omar Garcia Harfuch, basına yaptığı açıklamada, olayla ilgili 4 kişinin gözaltına alındığını, olayın aydınlatılması için çalıştıklarını söyledi.

Harfuch, gözaltına alınan kişilerin "Los Chapitos" adlı suç örgütüne mensup olduğunu ve madencileri "Los Mayos" üyeleriyle karıştırdıklarını ifade etti.