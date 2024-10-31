Meksika’da korkunç patlama: 12 kişi yaşamını yitirdi

Tlaxcala Eyaleti Valisi Lorena Cuellar, yaptığı açıklamada, çelik fabrikasındaki kazanda patlama olduğunu ve olayın savcılık tarafından kapsamlı şekilde soruşturulduğunu belirtti.

Olaydan büyük üzüntü duyduklarını dile getiren Cuellar, "Ölenlerin aileleriyle dayanışma içindeyim, bu zor zamanda onları yanlız bırakmayacağız." ifadesini kullandı.