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Giriş Tarihi: 31.10.2024 09:14

Meksika’da korkunç patlama: 12 kişi yaşamını yitirdi

Meksika’nın Tlaxcala eyaletinde şiddetli patlama gerçekleşti. Çelik fabrikasında meydana gelen olayda 12 kişi öldü.

AA
Meksika’da korkunç patlama: 12 kişi yaşamını yitirdi

Meksika basınında yer alan habere göre, eyalete bağlı San Cosme Xaloztoc kasabasındaki çelik fabrikasında patlama oldu.

Patlamada 12 kişi yaşamını yitirdi, bazıları ağır çok sayıda kişi yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

Tlaxcala Eyaleti Valisi Lorena Cuellar, yaptığı açıklamada, çelik fabrikasındaki kazanda patlama olduğunu ve olayın savcılık tarafından kapsamlı şekilde soruşturulduğunu belirtti.

Olaydan büyük üzüntü duyduklarını dile getiren Cuellar, "Ölenlerin aileleriyle dayanışma içindeyim, bu zor zamanda onları yanlız bırakmayacağız." ifadesini kullandı.

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Meksika’da korkunç patlama: 12 kişi yaşamını yitirdi
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