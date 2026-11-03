Meksika’da küçük uçak yerleşim yerine çakıldı: 2 ölü

Meksika'nın Hidalgo eyaletinde yerleşim yerine küçük bir uçak düştü. Kaza nedeniyle 2 kişi can verdi.

Meksika’da küçük uçak yerleşim yerine çakıldı: 2 ölü
AA
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Meksika Sivil Havacılık Federal Ajansından (AFAC) yapılan açıklamaya göre, Cessna 210 tipi uçak, Hidalgo eyaletine bağlı Pachuca'daki havalimanından Morelos eyaletindeki Cuernavaca Uluslararası Havalimanı'na gitmek üzere havalandı.

Pachuca'nın Venta Prieta Mahallesindeki yerleşim yerine düşen uçaktaki 2 kişi yaşamını yitirdi.

Meksika’da küçük uçak yerleşim yerine çakıldı: 2 ölü

İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazanın ardından Sivil Savunma, itfaiye ve güvenlik ekipleri olay yerine sevk edilerek bölgede güvenlik önlemleri aldı.

AFAC, Pachuca Havalimanı Komutanlığı personelinin incelemelerde bulunmak üzere olay yerine gittiğini ve kazanın nedeninin belirlenmesi amacıyla idari soruşturma başlatıldığını duyurdu.

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