Meksika’da küçük uçak yerleşim yerine çakıldı: 2 ölü

Meksika Sivil Havacılık Federal Ajansından (AFAC) yapılan açıklamaya göre, Cessna 210 tipi uçak, Hidalgo eyaletine bağlı Pachuca'daki havalimanından Morelos eyaletindeki Cuernavaca Uluslararası Havalimanı'na gitmek üzere havalandı.

Pachuca'nın Venta Prieta Mahallesindeki yerleşim yerine düşen uçaktaki 2 kişi yaşamını yitirdi.