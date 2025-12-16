Meksika’da meclis üyeleri birbirlerinin saçlarını çekerek kavga etti

Kişisel verilerle ilgilenen "şeffaflık kurumunun" kaldırılarak yerine yeni bir yapı kurulmasını öngören tasarı, mecliste gerilime neden oldu.

KÜRSÜ ÇEVRESİNDE GERİLİM TIRMANDI

Tartışmalar sürerken Ulusal Hareket Partisi (PAN) ile Ulusal Yenilenme Hareketi (MORENA) partisi üyeleri ana meclis kürsüsü çevresinde karşı karşıya geldi. Sözlü atışmalar kısa sürede fiziki müdahaleye dönüştü.

SAÇLARINI ÇEKEREK BAĞIRDILAR

Gerilimin arttığı anlarda masanın çevresindeki kadın meclis üyeleri Daniela Alvarez, Yuriri Ayala, Martha Avila, Rosario Morales ve Claudia Perez, birbirlerinin saçlarını çekerek, itişerek ve bağırarak kavga ederken bazı meclis üyeleri onları ayırmaya, bazıları da o anları telefonlarının kamerasıyla kaydetmeye çalıştı.