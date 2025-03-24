Meksika’da minibüs uçuruma yuvarlandı: Kaza orman yangınını körükledi
Meksika’da ölümlü bir kaza gerçekleşti. Minibüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 12 kişi yaşamını yitirirken, aracın alev alması nedeniyle bölgede orman yangını çıktı.
Meksika'nın kuzeyinde ABD sınırındaki Nuevo Leon eyaletine bağlı Santiago kasabasında bir minibüs uçuruma yuvarlandı. Minibüsün yaklaşık 120 metre yükseklikten düşmesi sonucu 12 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı.
Kaza nedeniyle minibüsün alev alması orman yangınına yol açtı. Yangını söndürmek için bölgeye helikopter sevk edildi.
Santiago Belediye Başkanı David de la Pena, ön soruşturmaya göre kazanın araçtaki mekanik bir arızadan kaynaklandığını söyledi.
OTOBÜS ŞARAMPOLE YUVARLANMIŞTI
Meksika'nın güneydoğusundaki Oaxaca eyaletinde 11 Mart'ta en az 40 yolcu taşıyan bir otobüsün şarampole yuvarlanması sonucu 11 kişi hayatını kaybetmişti.