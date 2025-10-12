Meksika’da sel felaketi: Can kaybı 44’e yükseldi

Meksika'da tropik fırtınalar Priscilla ve Raymond'ın neden olduğu şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel ve toprak kaymalarında can kaybı arttı.

CAN KAYBI 44'E YÜKSELDİ

Yetkililer, sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısının 44'e yükseldiğini açıkladı. Veracruz eyaletinde 18, Hidalgo'da 16, Puebla'da 9 ve Queretaro'da 1 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.