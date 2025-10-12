Meksika'da sel felaketi: Can kaybı 44'e yükseldi

Meksika'da şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde can kaybı 44'e yükseldi. Sel ve toprak kaymalarında etkilenen bölgelerde arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Meksika'da tropik fırtınalar Priscilla ve Raymond'ın neden olduğu şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel ve toprak kaymalarında can kaybı arttı.

CAN KAYBI 44'E YÜKSELDİ

Yetkililer, sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısının 44'e yükseldiğini açıkladı. Veracruz eyaletinde 18, Hidalgo'da 16, Puebla'da 9 ve Queretaro'da 1 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum "Veracruz, Hidalgo, Puebla, Queretaro ve San Luis Potosi'deki acil duruma, vali ve valilerin yanı sıra çeşitli federal yetkililerle koordinasyon halinde yakından takip devam ediyoruz. Ulusal Acil Durum Komitesi sürekli toplantı halindedir" dedi.

Sel ve toprak kaymalarında etkilenen bölgelerde arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.