Meksika’da şok cinayet: Belediye başkanı öldürüldü

CİNAYETLER SÜRÜYOR

Üç gün önce de kent yönetiminin sekreterlik görevine getirilen Francisco Tapia öldürülmüştü. Ülke genelinde uyuşturucu ticaretinden en fazla etkilenen Guerrero eyaletinde uyuşturucu kartelleri onlarca siyasetçiyi öldürdü.

Guerrero Eyaleti Valisi Evelyn Salgado, konuya ilişkin açıklamasında, "İçimizi öfkeyle dolduran bir cinayet nedeniyle yas tutuyoruz" dedi. Meksikalı senatör Alejandro Moreno ise "Arcos ve Tapia, toplumları için çalışan genç ve dürüst siyasetçilerdi" ifadelerine kullandı.

Meksika'da 2 Haziran'da yapılacak seçimler öncesinde eyalette en az 6 kamu görevlisi adayı öldürüldü. Hükümetin 2006 yılında uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele için orduyu görevlendirmesinden bu yana Meksika genelinde 450 binden fazla kişi öldürüldü ve on binlerce kişi de kayboldu.