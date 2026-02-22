Haberler

Dünya Haberleri

Meksika'da sokaklar karıştı: Kartel lideri El Mencho öldürüldü! Polis ile çete üyeleri çatışıyor

Meksika'nın en büyük suç örgütlerinden Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) lideri "El Mencho" lakaplı Nemesio Oseguera, düzenlenen askeri operasyonda öldürüldü. Kartel üyeleri birçok kentte araçları ateşe verirken, Guadalajara Uluslararası Havalimanı'na da saldırdı.

Giriş Tarihi: 22 Şubat 2026 22:26 Son Güncelleme: 22 Şubat 2026 23:32

Meksika'da ülkenin en büyük suç örgütlerinden Jalisco Yeni Nesil Karteli'ne (CJNG) büyük darbe vuruldu. Dünyanın en çok aranan uyuşturucu kaçakçılarından biri olan CJNG lideri "El Mencho" lakaplı Nemesio Oseguera, düzenlenen askeri operasyonda öldürüldü. Meksika basını, El Mencho'nun Jalisco eyaletinde yer alan Tapalpa şehrinde düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirildiğini aktardı.

BİRÇOK KENTTE ARAÇLAR ATEŞE VERİLDİ Operasyonun ardından Jalisco ve diğer eyaletlerde çok sayıda aracı ateşe veren kartel üyeleri, güvenlik güçleri ile çatışmaya girdi. Guadalajara Uluslararası Havalimanı'nda da silah seslerinin yükseldiği bildirildi. Yerel kaynaklar, CJNG üyelerinin havalimanına baskın düzenlediğini ve güvenlik güçleri ile çatışmaya girdiğini bildirdi. Sosyal medyada havalimanından paylaşılan görüntülerde çok sayıda insanın panik içinde kaçtığı görüldü.