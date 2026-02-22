  • Haberler
  • Meksika'da sokaklar karıştı: Kartel lideri El Mencho öldürüldü! Polis ile çete üyeleri çatışıyor

Meksika'da sokaklar karıştı: Kartel lideri El Mencho öldürüldü! Polis ile çete üyeleri çatışıyor

Meksika'nın en büyük suç örgütlerinden Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) lideri "El Mencho" lakaplı Nemesio Oseguera, düzenlenen askeri operasyonda öldürüldü. Kartel üyeleri birçok kentte araçları ateşe verirken, Guadalajara Uluslararası Havalimanı'na da saldırdı.

İHA

Meksika'da ülkenin en büyük suç örgütlerinden Jalisco Yeni Nesil Karteli'ne (CJNG) büyük darbe vuruldu. Dünyanın en çok aranan uyuşturucu kaçakçılarından biri olan CJNG lideri "El Mencho" lakaplı Nemesio Oseguera, düzenlenen askeri operasyonda öldürüldü. Meksika basını, El Mencho'nun Jalisco eyaletinde yer alan Tapalpa şehrinde düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirildiğini aktardı.

BİRÇOK KENTTE ARAÇLAR ATEŞE VERİLDİ

Operasyonun ardından Jalisco ve diğer eyaletlerde çok sayıda aracı ateşe veren kartel üyeleri, güvenlik güçleri ile çatışmaya girdi. Guadalajara Uluslararası Havalimanı'nda da silah seslerinin yükseldiği bildirildi. Yerel kaynaklar, CJNG üyelerinin havalimanına baskın düzenlediğini ve güvenlik güçleri ile çatışmaya girdiğini bildirdi. Sosyal medyada havalimanından paylaşılan görüntülerde çok sayıda insanın panik içinde kaçtığı görüldü.

HALKA EVDE KALIN UYARISI YAPILDI

Jalisco Eyalet Valisi Pablo Lemus Navarro, halka "durum kontrol altına alınana kadar" evde kalmaları çağrısında bulunarak, toplu taşıma hizmetlerinin askıya alındığını ve ülkenin en az beş bölgesine yayılan "şiddet olayları" nedeniyle eyalet yollarında seyahat edilmemesi uyarısında bulundu. ABD, El Mencho'nun başına 15 milyon dolarlık ödül koymuştu.

KIRMIZI ALARM VERİLDİ

Jalisco eyalet hükümeti, halktan evlerinde kalmalarını isterken toplu taşımayı askıya aldı ve halkın güvenliğini tehdit eden gelişmeler nedeniyle "kırmızı alarm" uygulamasını devreye soktu.

Ayrıca federal, eyalet ve yerel yönetimler arasında ortak bir güvenlik masası oluşturuldu.

Sabahın erken saatlerinden itibaren çok sayıda kent içi yol ve otoyol, kartel bağlantılı yol kapatma eylemleri nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

Jalisco'ya bağlı Puerto Vallarta'dan gelen görüntülerde yoğun dumanın gökyüzünü kapladığı, otobüs terminallerinde silah sesleri ve patlamalar nedeniyle panik ve korku yaşandığı görülüyor.

ABD'DEN VATANDAŞLARINA UYARI

ABD'nin Meksika Büyükelçiliği, kartel liderinin öldürülmesinin ardından CJNG kartelinin misillemesiyle bağlantılı bir güvenlik uyarısı yayımladı. ABD'nin uyarısında, 'Süregelen güvenlik operasyonları ve buna bağlı yol kapatmaları ile suç faaliyetleri nedeniyle ABD vatandaşları yeni bir duyuruya kadar bulundukları yerde kalmalı' ifadeleri kullanıldı.

"HARİKA BİR GELİŞME"

ABD'nin Dışişleri Bakan Yardımcısı, yaptığı açıklamada, 'El Mancho'nun ölümü Meksika, ABD ve dünya için harika bir gelişme' dedi.

TÜRKİYE'NİN MEKSİKA BÜYÜKELÇİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Meksika Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, "Meksika'daki eylemler nedeniyle yaşanan olayları yakından takip ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

