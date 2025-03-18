Meksika’da suç örgütlerinden eş zamanlı saldırı: 5 asker hayatını kaybetti
Meksika’da güvenlik güçleri ile suç örgütleri arasındaki mücadele devam ediyor. Yakın zamanda uyuşturucu karteline bağlı üyeler eş zamanlı silahlı saldırı başlatarak, 5 askerin ölümüne neden oldu.
Meksika basınında yer alan habere göre, Jalisco eyaletinin Guadalupe de Lerma ve Michoacan eyaletine bağlı Chilchota kasabasında, suç örgütleri eş zamanlı olarak askerleri hedef aldı.
Silahlı saldırıda 5 asker yaşamını yitirdi, 4 asker yaralandı.
GENİŞ ÇAPLI OPERASYON BAŞLADI
Yetkililer, saldırıların ardından bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldığını ve şu ana kadar 4 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
Michoacan eyaleti yönetiminden yapılan açıklamada, saldırganların yakalanması için güvenlik güçlerinin operasyonlarını sürdürdüğü bildirildi.
Ulusal Muhafızlar tarafından yapılan ilk incelemelere göre, saldırılardan Jalisco karteline bağlı grupların sorumlu olduğu değerlendiriliyor.