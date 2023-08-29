Meksika’da tanker faciası: 8 kişi feci şekilde can verdi

Meksika'nın Guerrero eyaletindeki Iguala ile Chilpancingo şehirlerini birbirine bağlayan karayolunda kaza meydana geldi. Bir yakıt tankeri, bir kamyon ve bir otomobilin karıştığı trafik kazasında yakıt tankerinin alev almasıyla araçlarda bulunan 8 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çıkan yangını yaklaşık 2 saatlik bir çalışma sonucu söndürürken, karayolu trafiğe kapalı kapatıldı. Kazanın, yakıt tankerinin kontrolü kaybederek devrilmesi ve diğer 2 araca çarpması sonucu meydana geldiği tahmin ediliyor.

