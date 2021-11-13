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Giriş Tarihi: 13.11.2021 10:11 Son Güncelleme: 13.11.2021 10:23

Meksika'da vahşet! 2 kadını bagaja kilitleyip arabayı ataşe verdiler

Meksika’da vahşet! 2 kadını bagaja kilitleyip arabayı ataşe verdiler

Meksika’da geçtiğimiz günlerde kan donduran bir cinayet olayı yaşandı. Guanajuato eyaletine bağlı Celaya şehrinde 2 kadın, organize suç grubu tarafından bir aracın bagajında yakılarak öldürülürken, kartel üyesi olduğu iddia eden zanlılar güvenlik güçleri tarafından aranıyor. İşte son dakika haberinin detayları...

Meksika'nın Guanajuato eyaletine bağlı Celaya şehri kan donduran kadın cinayetiyle sarsıldı. Kartel mensubu olduğu iddia edilen bir grup silahlı saldırgan, 2 kadını siyah bir aracın bagajına kilitledi.

Saldırganlar daha sonra benzin dökerek aracı ateşe verdi. Çevredeki kişiler yanan aracı fark ederek durumu acil yardım ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçtaki yangını söndürdü ve bagajı açtıklarında kısmen kömürleşmiş 2 kadının cansız bedenine ulaştı.


Aracı ateşe verdikten sonra kaçan silahlı kişiler tarafından olay yerine tehdit içerikli bir de not bırakıldı. Suçluların yazdıkları notta Jalisco Yeni Jenerasyon Karteli'nin adını kullandığı görüldü.


Guanajuato eyaleti başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi. Ulusal Muhafızlar olaydan hemen sonra şehirde zanlıları aramaya başladı ancak zanlılar henüz yakalanamadı.


Guanajuato Eyaleti Valisi Diego Sinhue Rodriguez olayın ardından yaptığı açıklamada, bölgede son günlerde şiddetin arttığını vurgularken, güvenlik için helikopter uçuşlarının ve polis devriyelerinin artırıldığını belirtti.

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Meksika'da vahşet! 2 kadını bagaja kilitleyip arabayı ataşe verdiler
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