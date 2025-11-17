Meksika’da Z Kuşağı protestosu: 120 yaralı

Meksika'nın başkenti Meksiko'da, hükümetin güvenlik politikasını eleştiren ve kendilerini 'Z Kuşağı' olarak adlandıran grubun çağrısıyla protesto gösterileri düzenlendi. Binlerce gösterici, Bağımsızlık Anıtı'nda toplanarak Ulusal Saray'a yürüdü. Polis, bariyerlere taş ve çekiçlerle saldıran gruba göz yaşartıcı ve yangın söndürücü gazlarla müdahale etti. Olaylarda 100'ü polis olmak üzere 120 kişi yaralandı, çok sayıda protestocu gözaltına alındı. Çok sayıda kişi gözaltına alındı.