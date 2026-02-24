Meksika’daki operasyonun perde arkası: İstihbaratı ABD mi verdi? Kartel lideri bakın nasıl yakalanmış!

El Mencho ve yakınlarının ormanlık alandayken bir helikoptere saldırdığını söyleyen Trejo, "Helikopter acil iniş yapmak zorunda kaldı. Daha sonra El Mencho ve suç ortakları, çatışmalarda aldıkları yaralar nedeniyle hava yoluyla Meksiko Şehri'ne taşınırken yaşamlarını yitirdi" dedi.

SHEİNBAUM, WASHİNGTON İLE BİLGİ ALIŞVERİŞİ YAPILDIĞINI KABUL ETTİ

Devlet Başkanı Sheinbaum ise konuşmasında operasyonun tamamen Meksika federal güçleri tarafından yürütüldüğünü ancak Washington ile bilgi alışverişi yapıldığını kabul etti.

Kamu düzeninin yeniden sağlanması için güvenlik güçlerinin büyük gayret gösterdiğini dile getiren Sheinbaum, "ABD güçlerinin herhangi bir katılımı yok, operasyonun tamamı Ulusal Savunma Bakanlığı'nın sorumluluğundadır. Daha fazla huzur var, hükümet var, silahlı kuvvetler var, barış var ve güvenlik var." ifadesini kullandı.

Sheinbaum, kamu düzeninin yeniden sağlanması için güvenlik güçlerinin büyük çaba gösterdiğini kaydetti.