Meksika’dan ABD’ye nota

ABD'nin Texas eyaleti yönetiminin kendi aldığı kararla Meksika sınırındaki Rio Grande Nehri üzerinde inşa etmeye başladığı yüzen bariyer Meksikalı yetkililerin tepkisine neden oldu. Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'un düzenlediği basın toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Alicia Barcena, yapılan bariyerin iki ülke arasındaki anlaşmaları açıkça ihlal ettiğini belirterek, Meksika hükümetinin ABD'ye iki diplomatik nota gönderdiğini bildirdi.

Geçtiğimiz günlerde yüzer bariyerlerin inşa edildiği bölgeyi gezen Barcena, konuşmasında nehre yerleştirilen şamandıraların suyun akışını engellediğini ve yönünün değişmesine neden olduğunu gözlemlediğini söyledi. Barcena, ayrıca şimdiye kadar inşa edilen 305 metre uzunluğundaki bariyerin 230 metresinin ise Meksika sınırlarına yapıldığını ifade etti.